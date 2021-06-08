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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:27

Otobanda 13,5 kilo zehir yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Otobanda 13,5 kilo zehir yakalandı

'te bir ihbarı değerlendiren polisin takibe aldığı TIR'da 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

polisinin takibe alıp otoban çıkışınca aradığı TIR'dan 13 kilo 500 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine, takibe alınan bir TIR otoban çıkışında durdurularak arama yapıldı.

13 KİLO 500 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin yaptığı detaylı arama sonucunda aracın gizli bölmelerinde 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

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Otobanda 13,5 kilo zehir yakalandı
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