Bodrum’da polise silahlı saldırı; 2 polis yaralı

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, şüphelilere yönelik Ortakent Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında, zanlıların emniyet güçlerine silahla karşılık vermesi üzerine çatışma başladı. Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 emniyet mensubu yaralandı.

Çatışma bilgisi alınması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı polislerden biri Acıbadem Bodrum Hastanesine diğeri ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeden kaçan saldırganın yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti. Çok sayıda polis saldırganı yakalamak alarma geçti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, emniyet güçlerinin çalışması sonucunda yakalandığı öğrenildi.