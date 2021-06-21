AK Partili Demir: Ailemiz büyüyor ve genişliyor

AK Parti Muğla
Milletvekili Mehmet Yavuz Demir
, AK Parti Milas
İlçe Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katıldı. AK Parti'ye yeni üye kaydı yapılan etkinlikte konuşan AK Partili Demir, "Milas İlçe Teşkilatımızın düzenlendiği etkinlikle çok sayıda hemşehrimiz AK Parti üyesi olarak ülkemiz adına önemli bir karar verdi. Ailemiz büyüyor ve genişliyor. Milas teşkilatımız 2023'e emin adımlarla yürüyor. Hemşehrilerimize rozetlerini kapsamlı bir törenle hediye ettik. Biz her gün milletimizleyiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız; 'Evinize' hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmete devam ediyoruz." dedi.