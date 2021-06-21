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Giriş Tarihi: 21.6.2021 21:50

AK Partili Demir: Ailemiz büyüyor ve genişliyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
AK Partili Demir: Ailemiz büyüyor ve genişliyor

İlçe Başkanlığının düzenlediği etkinlikte, AK Parti’ye yeni üye kaydı gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan AK Parti Milletvekili , “Ailemiz büyüyor ve genişliyor. Biz her gün milletimizleyiz.  Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız; ‘Evinize’ hoş geldiniz.” dedi.

Milletvekili , AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katıldı. AK Parti'ye yeni üye kaydı yapılan etkinlikte konuşan AK Partili Demir, "Milas İlçe Teşkilatımızın düzenlendiği etkinlikle çok sayıda hemşehrimiz AK Parti üyesi olarak ülkemiz adına önemli bir karar verdi. Ailemiz büyüyor ve genişliyor. Milas teşkilatımız 2023'e emin adımlarla yürüyor. Hemşehrilerimize rozetlerini kapsamlı bir törenle hediye ettik. Biz her gün milletimizleyiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız; 'Evinize' hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmete devam ediyoruz." dedi.
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AK Partili Demir: Ailemiz büyüyor ve genişliyor
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