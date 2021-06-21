Akşener’in ziyaretinde basın mensuplarına şiddete kınama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'daki esnaf ziyaretini takip eden Odak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gökhan Kocaaslan, bir partili tarafından önce birkaç kez dirseklendi, sonra video ve fotoğraf çektiği makina elinden düşürtüldükten sonra ezilerek kullanılamaz hale getirildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇIRILDI

Olaya tepki gösteren Gökhan Kocaaslan'a bazı partililerin ikinci saldırısını ise CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal'ın eşi, gazeteci Yasin Köksal engelledi. Bu sırada saldırganın olay mahallinden diğer partililer tarafından kaçırıldığı gözlendi.

"BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ"

Çirkin saldırı Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği tarafından kınandı. Dernek tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; "Afyonkarahisarlı basın mensupları olarak, bu menfur saldırıyı ve meslektaşımızın görevini yapmasının engellenmesini şiddetle ve esefle kınıyoruz. İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nun Odak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Emin Güzbey'i telefonla arayarak, 'Bu olayı yapanı mutlaka bularak gereğini yapacağımızdan emin olun' demiş olması, öfkemizi azaltmamış olsa da, bu iyi niyet karşısında tepkimizin şiddetini sınırlı tutuyoruz. İYİ Parti İl Başkanı Sayın Mısırlıoğlu'nun sözünün takipçisi olacağımızı belirtiyor, hangi kişi ya da kurumdan gelirse gelsin meslektaşlarımıza yönelik saldırıların karşısında bir bütün olarak duracağımızı bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz. Basın hürdür, sansür edilemez."