Bademli tavuk tarifi

MALZEMELER

● Yarım su bardağı badem

● Yarım kg kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs eti

● 2'şer adet havuç, kabak ve kırmızı biber

● 8 dal taze soğan

● 6 çorba kaşığı sıvıyağ

● Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

BADEMLERİ kaynayan suda 5 dakika tutup çıkarın. Süzüp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya aktarın. Karıştırarak renkleri dönene dek kavurun ve kenara alın. Havuç, kabak, kırmızı biber ve taze soğanı temizleyip arzunuza göre irice doğrayın. Sıvıyağı bir tavaya alıp üzerine tavuğu ekleyin. Suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Havucu ilave edin. Yarı yarıya yumuşayınca kırmızı biber ve kabağı tencereye katın. Bir-iki dakika sonra soğanı ilave edin. Tuz, karabiber ve toz kırmızıbiber ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak sebzeler yumuşayana dek pişirin. Bademi ilave edin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın.