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Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:59 Son Güncelleme: 21.6.2021 16:02

deprem ile sallandı! ve ile Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi

Balıkesir deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi

'nden alınan son dakika verilere göre, Balık Esir 'da bir deprem meydana geldi. Şiddetli olmayan depremin ardından, bu sarsıntı hakkında veriler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası üzerinden paylaşıldı. İşte, depremi ile ilgili bilgiler ve Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne ait veriler...

Gelen son dakika haberine göre, 3.5 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü -İvrindi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği paylaşıldı. İşte, ve son depremler listesi ile Balıkesir'de meydana gelen son depreme ilişkin detaylar...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verileri şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler sayfasından alınan veriler şöyle;

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Balıkesir deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi
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