Balıkesir deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Balıkesir 3.5 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü Gökçeyazı-İvrindi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği paylaşıldı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Balıkesir'de meydana gelen son depreme ilişkin detaylar...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verileri şöyle;