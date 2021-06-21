Çeliktepe Kapalı Otoparkı yenilendi

Yenilenen Çeliktepe K- Park Katlı Otopark'ı düzenlenen bir açılışla vatandaşların hizmetine sunuldu. Programda konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Bölgenin trafik yoğunluğunu düşündüğümüzde, burası rahat ve güvenli bir trafik akışı için büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Burada alandaki asfalt zemini komple yenileyerek epoksi kaplama ile kapladık. Otopark ve yönlendirme çizgileri çizerek parklanma ve araç trafiğinin düzenli hale getirilmesini sağladık. Otoparkımızı akıllı aydınlatmalar ve güvenlik kameralarıyla donatarak modernize ettik. Duvarlar başta olmak üzere idari birimlerde de dahil tüm mekanı komple boyadık. Uzun yıllar bölge halkına hizmet veren ve eskimeye yüz tutmuş burasını yeniden ele alarak adeta sıfır bina gibi tekrar hizmete sunuyoruz. Burası vatandaşlarımıza ilk yarım saat ücretsiz olarak hizmet verecek." dedi.