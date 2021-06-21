Gaziantep'te kaza: Süt kamyoneti ile TIR çarpıştı!

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Fatih Dikoğlu (32) ve Ahmet Salih Çiçek (23) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen sütler ise belediye görevlilerince temizlendi.