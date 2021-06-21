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Giriş Tarihi: 21.6.2021 17:03

'te kaza: Süt kamyoneti ile TIR çarpıştı!

DHA
Gaziantep'te kaza: Süt kamyoneti ile TIR çarpıştı!

'in Islahiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Süt yüklü kamyonet ile TIR’ın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonet, tarlaya sürüklenirken, kasadaki sütler ise yola döküldü.

Feci kaza, öğleden sonra -Hassa yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Murat Şahin Okçu (23) yönetimindeki 80 ACH 088 plakalı süt yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Oktay Hayta'nın (31) kullandığı 31 AGD 302 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasasındaki sütlerin yola döküldüğü kamyonet, yol kenarındaki tarlaya sürüklendi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Fatih Dikoğlu (32) ve Ahmet Salih Çiçek (23) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen sütler ise belediye görevlilerince temizlendi.

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Gaziantep'te kaza: Süt kamyoneti ile TIR çarpıştı!
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