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Giriş Tarihi: 21.6.2021 21:44

'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' Projesi, kültür gezileri ile devam ediyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' Projesi, kültür gezileri ile devam ediyor

(ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve ile ortak yürütülen “” Kültür Gezileri ile devam ediyor.

Proje kapsamındaki çocukların ilimizde bulunan kültürel değerleri tanımaları, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bilinçlenmeleri amacıyla ilimizde bulunan Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesine gezi programı düzenlendi.

Ayrıca çocukları motive etmek, eğlendirmek ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçesinde tekne gezisi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralları ve her türlü COVID-19 tedbirleri alınarak düzenlenen kültür gezilerinde çocukların yeni yerler görmekten çok mutlu oldukları ve keyif aldıkları görüldü.

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'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' Projesi, kültür gezileri ile devam ediyor
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