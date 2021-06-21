Geleceğin teknoloji yıldızları deneyap teknoloji atölyelerinde yerini alıyor

81 ilin tamamında Teknoloji Atölyelerinin kurulmasının hedeflendiği planın 3. fazında 27 ilde daha Teknoloji Atölyeleri açılıyor. Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da açılan Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul sınavlarına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf düzeyinde başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor. Adayların elektronik ortamda yapılacak olan sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. E-sınav ise 2 -23 Ağustos 2021 tarihleri arasında 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek. Sınav hakkında detaylı bilgilere https://www.deneyapturkiye.org/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

3 Yıl Sürecek Teknoloji Odaklı Ücretsiz Eğitimler

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve 3 yıl süren eğitimler boyunca öğrencilere; Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, İleri Robotik ve Mobil Uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Programa katılan öğrencilerin 3 yıllık ücretsiz eğitim hakkı kazandığı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 3 yıllık eğitimin ilk iki yılı teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler, bir yılını ise takım olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanması süreci oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin dikkate alındığı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortak eğitim müfredatı uygulanıyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri:

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye'nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne'den Hakkâri'ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan bu projeyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere 4 kurumun iş birliğiyle yürütülmektedir.