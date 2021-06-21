İnternet üzerinden 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı

Mersin'de A.Ö. isimli bir şahsın internet üzerinden satılık ürün ilanı vererek, ürün almak isteyen şahısları dolandırdığı şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
62 VATANDAŞI DOLANDIRDI
Ekipler, şüpheli şahsın internet üzerinden otomobil yedek parça ve hırdavat satışı ilanı verdiği ve paralarını aldığı ürünleri göndermeyerek, 31 farklı ilde 62 vatandaşı dolandırdığını belirledi.
CEP TELEFONU İLE 10 BANKA KARTI ELE GEÇİRİLDİ
Şahsın adresine operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, ikametinde yapılan aramalarda olaylarda kullandığı tespit edilen cep telefonu ile farklı bankalara ait 10 banka kartı ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.