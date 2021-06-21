İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu kez çok farklı...

İstanbul'da, geçen cumartesi günü meydana gelen ve Anadolu yakasının pek çok noktasında sarsıntıya neden olan deprem, olası Marmara depremi tartışmalarını yine alevlendirdi.

AFAD'ın merkez üssünü Kartal, büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi'nin ise merkez üssünü Sultanbeyli büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladığı depremle ilgili konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi: