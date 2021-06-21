Kocaeli'de 1 milyon doz aşıya ulaşıldı

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'nde de aralıksız olarak devam ediyor.Kocaeli'nde yapılan

yoğun çalışmalar sonucunda kentte aşı olan kişi sayısı 1 milyonu aştı. 1 milyonuncu doz İzmit Seka Devlet Hastanesinde hemşire Neslihan Kalkan tarafından Fuat Soğuksu isimli vatandaşa uygulandı.

SAYI SÜREKLİ ARTIYOR

Gerçekleştirilen aşı uygulaması ve yapılan çalışmalarını yerinde gözlemleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan "Bu saate kadar yapılan 1 milyon doz Covid-19 aşısının 685 bin 919 dozunu ilk aşı, 314 bin 110 dozunu ise ikinci doz aşı yaptıranlar oluşturdu. Aşılama tüm hızıyla devam ettiğinden bu sayı sürekli artıyor.Kocaeli'de 1 milyonuncu doz aşıyı vurulan Fuat Soğuksu'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederim dedi . Aşı olmanın herkes için vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Pehlevam, Soğuksu'ya şifa dileklerini iletti.