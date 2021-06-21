Kocaeli'de 1 milyon doz aşıya ulaşıldı

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'nde de aralıksız olarak devam ediyor.Kocaeli'nde yapılan
yoğun çalışmalar sonucunda kentte aşı olan kişi sayısı 1 milyonu aştı. 1 milyonuncu doz İzmit Seka Devlet Hastanesinde hemşire Neslihan Kalkan tarafından Fuat Soğuksu isimli vatandaşa uygulandı.
SAYI SÜREKLİ ARTIYOR
Gerçekleştirilen aşı uygulaması ve yapılan çalışmalarını yerinde gözlemleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan "Bu saate kadar yapılan 1 milyon doz Covid-19 aşısının 685 bin 919 dozunu ilk aşı, 314 bin 110 dozunu ise ikinci doz aşı yaptıranlar oluşturdu. Aşılama tüm hızıyla devam ettiğinden bu sayı sürekli artıyor.Kocaeli'de 1 milyonuncu doz aşıyı vurulan Fuat Soğuksu'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederim dedi . Aşı olmanın herkes için vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Pehlevam, Soğuksu'ya şifa dileklerini iletti.
HAYDİ KOCAELİ AŞIYA
Aşıdan korkulacak ve çekinilecek bir durumun olmadığını belirten Pehlevan, koronavirüsle mücadelenin anahtarının aşılama çalışmalarından geçtiğine dikkat çekerek şöyle konuştu "Yaklaşık 1 milyon doz aşı yapılan ilimizde hala aşıya ikna olmayan vatandaşlar var. Tüm vatandaşlarımızı aşı konusunda sürekli bilgilendirerek bu konuda farkındalıklar oluşturuyoruz. Aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın mutlaka randevu alıp aşı olmalarını öneriyorum.Salgını sınırlamanın ve yok etmenin en iyi yolu aşı olmaktır. Aşı randevusu alarak tüm devlet hastaneleri, aile hekimlikleri, üniversite hastanesi, özel hastaneler ve ilçe sağlık müdürlüklerinde aşılarınızı ücretsiz olabilirsiniz. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde kurulan mobil veya aşı noktaları ile sanayi kuruluşlarında, fabrikalarda ve yerinde aşı uygulama noktalarında aşılama yapılmaktadır. Hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için aşı hakkı olan tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Haydi Kocaeli aşıya"