Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet İşleri Başkanı Kurban Bayramı kaç gün kaldı, ayın kaçında?

2021 Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Temmuz Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, hem 2021 kurbanlık fiyatı araştırması hem de tarih araştırması yapmaya başladılar. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, Kurban Bayramı tarihi ve bayramın hangi aya, hangi günlere denk geldiği ile ilgili bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Tatil süresi ise resmi bir açıklama yapılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Kurban Bayramı 2021 ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;