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Giriş Tarihi: 21.6.2021 22:34

’da bir kadın evde ölü bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir kadın evde ölü bulundu

’nın Eyyübiye ilçesinde bir kadın evde ölü bulundu.

Olay 'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, komşuların evden çıkmayan kadını görmeyince durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olayın bildirilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler kadının hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerin yaptıklarını incelemede kadının öldüğünü sapladı. Ölen kadının Üzerinde kimlik çıkmazken Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölü bulunan kadın otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp Kurumu'na kaldırıldı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa’da bir kadın evde ölü bulundu
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