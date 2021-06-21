Şanlıurfa’da işçi servisi cayır cayır yandı

Olay Viranşehir
ilçesine bağlı Tanyeli Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan midibüs seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebeple yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede aracın her yanını sardı. İşçiler araçtan inerek olası bir faciadan şans eseri kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan midibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Servis aracı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.