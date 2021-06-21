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Giriş Tarihi: 21.6.2021 22:39 Son Güncelleme: 21.6.2021 22:40

Son Dakika! ’nde korkutan deprem! ve ’da da hissedildi!

Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Datça yarımadası açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. ilimizin kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen sarsıntı Muğla ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

ve (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Datça yarımadası açıklarında saat 22:26'da 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.23 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN MEVKİSİ


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Son Dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!
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