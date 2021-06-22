Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında, Yemlihan Teğin'in kullandığı 34 DCM 576 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Azad Teğin, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Polis Demircioğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bu arada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.