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Giriş Tarihi: 22.6.2021 23:17

'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA
Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'in ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında, Yemlihan Teğin'in kullandığı 34 DCM 576 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Azad Teğin, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis Demircioğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bu arada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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