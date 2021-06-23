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Haberler Yaşam Haberleri e kurs başvuru ekranı: DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK öğretmen ve öğrenci başvuru 2021
Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:16 Son Güncelleme: 23.6.2021 14:18

: başvurusu nasıl yapılır? 2021

e kurs başvuru ekranı: DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK öğretmen ve öğrenci başvuru 2021

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğrenciler için takvimini yayımlamış ve başvuruları başladığını duyurmuştu. 21 Haziran’da elektronik ortam üzerinden alınan başvuruların öğrenciler ve eğitmenler için ayrı ayrı tarih aralıkları bulunuyor. İlk kurslar takvime göre 21 Haziran 2021 tarihinde başladı ve 27 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Henüz başvuruda bulunamamış olan vatandaşlar ise üzerinden işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Peki DYK başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 DYK öğretmen ve öğrenci e-kurs başvuru ekranı

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda işlendiği modüle başvuru ekranı üzerinden başvurular alınmaya başlandı. tarafından öğrencilerin eğitimlerine destek vermesi amacıyla uygulanan kurslara kayıtlar elektronik ortam üzerinden alınırken eğitmenler için ayrı tarihler bulunuyor. Peki DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK öğretmen ve öğrenci e-kurs başvuru ekranı ile ilgili tüm detaylar…

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başladı. başvurusu 21- 27 Haziran 2021 tarihi arasında gerçekleşiyor. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılırken detaylar şöyle;

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

  1. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır.
  2. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.
  3. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

e-KURS DYK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları takvimi

21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz 2021

Kurslar 5 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

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e kurs başvuru ekranı: DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK öğretmen ve öğrenci başvuru 2021
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