Milyonlarca öğrenci ve öğretmen DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda işlendiği modüle e-Kurs başvuru ekranı üzerinden başvurular alınmaya başlandı. MEB tarafından öğrencilerin eğitimlerine destek vermesi amacıyla uygulanan kurslara kayıtlar elektronik ortam üzerinden alınırken eğitmenler için ayrı tarihler bulunuyor. Peki DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK öğretmen ve öğrenci e-kurs başvuru ekranı ile ilgili tüm detaylar…