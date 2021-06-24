2020 yılından bu yana dünya genelinde koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok hastanede poliklinikler hizmet almak üzere MHRS üzerinden randevu alınması mümkün. İnternetten hastane randevusu alma yöntemi bu bağlamda merak edilen konuların başında geliyor. MHRS online e-nabız sistemi ile hastane randevusu nasıl alınır? İlk defa MHRS'den randevu alacaklar için yapılması gereken adımları hazırladık. Siz de birkaç basit adımlarla kayıt olarak kolayca hastanelerden randevu alabilirsiniz.

HASTANE RANDEVU ALMA

İnternetten randevu almak istiyorsanız, mhrs.gov.tr adresine giriş yaparak randevu oluşturabilirsiniz. MHRS online işlemler sayesinde randevu alma, randevu iptal etme ve randevu sorgulama yapılabilmektedir.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Daha sonra randevu al bölümünden, "Yeni Üye" butonuna tıklayarak sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapın.

Daha sonra sırasıyla; Tarih, il/ilçe, klinik, hastane, semt polikliniği, muayene yeri, hekim bilgilerini seçerek "Randevu Ara" butonuna tıklayın.

Eğer seçtiğiniz tarihte uygun randevu varsa istediğiniz boş olan saatlere randevu alabilirsiniz.

Eğer randevu yoksa "Aradığınız kriterlere uygun olduğu zaman sizi arayalım" seçeneğini seçebilirsiniz.

Uygun randevu olduğu zaman kayıtlı telefon numaranızdan MHRS tarafından bilgilendirileceksiniz.

ALO 182

İnternet kullanmayanlar ya da kullanmakta zorluk çekenler telefondan 182'yi arayarak müşteri hizmetleri aracılığı ile randevu alabilirler. Hastane randevu numarası, telefonu ALO 182'dir. Acil aramalar kapsamında olmadığından normal tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz. Yani ALO 182'yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla aynıdır. Örneğin ücretsiz dakikalarınız varsa bunlarda da geçerlidir.

MHRS MOBİL UYGULAMA

MHRS Mobil uygulaması ile üye girişi yaparak kolay bir şekilde randevu alabilirsiniz. "MHRS Mobil" uygulaması, Android, IOS ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. "MHRS Mobil"i nasıl indirebilirim diyorsanız, işletim sisteminize ait mağazadan (App Store, Play Store vs.) ücretsiz olarak indirme imkanınız var. Uygulamayı kullanmak tamamen ücretsizdir.

HASTANE RANDEVU SORGULAMA

Herhangi bir platformdan hastane randevusu aldıysanız MHRS internet sitesi üzerinden üye girişi yaparak "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz. MHRS Mobil uygulaması ile de üye girişi yaparak, randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz. Ayrıca ALO 182 aracılığı ile güvenlik sorularını cevaplayarak randevu bilgilerinizi sesli dinleyebilirsiniz.

HASTANE RANDEVUSU İPTALİ

Randevu iptal etme işlemlerinizi bu adımlara göre yapabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden üzerinden üye girişi yapın.

"Randevu Geçmişi" bölümünden istediğiniz randevuyu seçerek "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamasına giriş yaparak "Randevu Geçmişi" bölümünden istediğiniz randevuyu seçerek, "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Ayrıca ALO 182 çağrı merkezini arayarak da istediğiniz randevuyu iptal edebilirsiniz.

E-NABIZ GİRİŞ

e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

E-NABIZ İLE NELER YAPILABİLİR?