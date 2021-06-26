ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün başladı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyenler YKS soruları ile ilgili yorumları es geçmezken YKS zor muydu, kolay mıydı, YKS soru yorumları nasıl araştırması yapıyor. Her sene olduğu gibi bu senede birbirinden farklı sorular gelmesi sınava giren adayların sosyal medya hesaplarında yorumlaşmasına sebep oldu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürdü. Peki YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 YKS soruları yorumları
Her sene üniversite hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS TYT'ye Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 2 buçuk milyon aday girdi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. YKS sonrası sosyal medyada TYT ile ilgili yorumlarda gelmeye başladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan YKS soruları yorumları şöyle;
Zeki çevik ahlaklı
@hasbel_keder
Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim
Can Average Enjoyer
@canyenidir
Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021
sedanur arar
@Sedararr4
Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021
YKS TYT sınav yorumları geldikçe haberimize eklenecektir…
2021 YKS soruları, cevapları, sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında ve ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. AİS sayfasında tüm sorular belirli bir süre içinde gösterilirken, ÖSYM'nin web sitesinde soruların sadece yüzde 10'u gösterilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sorular zor falan değildi yaşıtlarım. Çalışsaydınız. Absürd hiçbir soru yoktu
Din kültürü oyle zordu ki uhud savaşında tepeyi terk eden okçular bile çözemezdi..
Matematik soruları rezaletti çalışan 35 40 arası net yapardı.
O kadar yazar eser ezberledim ya bari birtane çıksaydı
sandığımdan daha kolaydı çok şükür