ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün başladı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyenler YKS soruları ile ilgili yorumları es geçmezken YKS zor muydu, kolay mıydı, YKS soru yorumları nasıl araştırması yapıyor. Her sene olduğu gibi bu senede birbirinden farklı sorular gelmesi sınava giren adayların sosyal medya hesaplarında yorumlaşmasına sebep oldu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürdü. Peki YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 YKS soruları yorumları

YKS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Her sene üniversite hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS TYT'ye Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 2 buçuk milyon aday girdi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. YKS sonrası sosyal medyada TYT ile ilgili yorumlarda gelmeye başladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan YKS soruları yorumları şöyle;