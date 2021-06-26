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Haberler Yaşam Haberleri YKS soruları yorumları: 2021 YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
Giriş Tarihi: 26.6.2021 11:30 Son Güncelleme: 26.6.2021 11:38

YKS soruları yorumları: 2021 YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?

YKS soruları yorumları: 2021 YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?

Yükseköğretim Kurumu Sınavları’na katılım gösteren binlerce öğrenci YKS soruları yorumları ile ilgili olarak YKS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı merak ediyor. Üniversite sınavının ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi sınavın sona ermesinin ardından TYT soruların zorluğu ve kolaylığı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Sorular, ÖSYM'nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanıyor. Sınav biter bitmez sosyal medyada hesaplarından soru yorumları gelmeye başladı. Peki YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medya üzerinden yapılan 2021 YKS soruları yorumları

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün başladı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyenler YKS soruları ile ilgili yorumları es geçmezken YKS zor muydu, kolay mıydı, YKS soru yorumları nasıl araştırması yapıyor. Her sene olduğu gibi bu senede birbirinden farklı sorular gelmesi sınava giren adayların sosyal medya hesaplarında yorumlaşmasına sebep oldu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürdü. Peki YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 YKS soruları yorumları

YKS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Her sene üniversite hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS TYT'ye Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 2 buçuk milyon aday girdi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. YKS sonrası sosyal medyada TYT ile ilgili yorumlarda gelmeye başladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan YKS soruları yorumları şöyle;

YKS SORU YORUMLARI

İŞTE 2021 YKS SINAVI YORUMLARI

Zeki çevik ahlaklı

@hasbel_keder

Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim

Can Average Enjoyer

@canyenidir

Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021

sedanur arar
@Sedararr4
Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021

YKS TYT sınav yorumları geldikçe haberimize eklenecektir…

2021 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021 YKS soruları, cevapları, sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında ve ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. AİS sayfasında tüm sorular belirli bir süre içinde gösterilirken, ÖSYM'nin web sitesinde soruların sadece yüzde 10'u gösterilecek.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

GEÇEN YIL ADAYLARIN YKS AYT YORUMLARI

Sorular zor falan değildi yaşıtlarım. Çalışsaydınız. Absürd hiçbir soru yoktu

Din kültürü oyle zordu ki uhud savaşında tepeyi terk eden okçular bile çözemezdi..

Matematik soruları rezaletti çalışan 35 40 arası net yapardı.

O kadar yazar eser ezberledim ya bari birtane çıksaydı

sandığımdan daha kolaydı çok şükür

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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YKS soruları yorumları: 2021 YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
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