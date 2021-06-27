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Giriş Tarihi: 27.6.2021 19:40

Kıraathaneler ve kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyun oynamak serbest mi? 2021 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvelerde tavla, okey ve kağıt oyun yasağı bitti mi?

Kıraathaneler ve kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyun oynamak serbest mi? 2021 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvelerde tavla, okey ve kağıt oyun yasağı bitti mi?

Kahvehanelerde ve kıraathanelerde oyun yasağı kalktı mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nda Başkan Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret ederek pek çok kısıtlama ile ilgili alınan kararları açıkladı. Bu noktada, kahvelerde okey, tavla, kağıt oynama yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, Haziran'da alınan kararlar gereğince kahvelerde okey, iskambil, tavla ve kağıt oynama yasağı bulunuyordu. Bugün yayınlan İçişleri Bakanlığı Genelgesinde kahvehane ve kıraathanelerdeki oyun yasağı ile ilgili açıklamada yapıldı. Peki, Kıraathaneler ve kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyun oynamak serbest mi? 2021 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvelerde tavla, okey ve kağıt oyun yasağı bitti mi? İşte detaylar;

Son Kabine Toplantısı'nın ardından pek çok kısıtlama ile ilgili açıklama gelmişti. Bugün yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ise, Kıraathaneler ve kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyun oynamak serbest mi? 2021 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvelerde tavla, okey ve kağıt oyun yasağı bitti mi soruları yanıt buldu. Bilindiği gibi, Haziran'daki normalleşme kararında kahvelerde iskambil, tavla, kağıt ve oyun yasağı bulunuyordu.

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından kahvelerde oyun oynamak serbest mi, oyun yasağı kalktı mı sorularına yanıt aranıyor. İşte, kahvehanelerde oyun yasağı ile ilgili son durum...

KAHVELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile yasakların birçoğunu kalkacağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama ise İçişleri Genelgesi ile yapıldı.

2.4 Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb . oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

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Kıraathaneler ve kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyun oynamak serbest mi? 2021 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvelerde tavla, okey ve kağıt oyun yasağı bitti mi?
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