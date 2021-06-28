Van emniyeti ve MİT’ten nefes kesen operasyon! 25 adet uyuşturucu kapsülü midesinden çıktı

Van emniyeti ve MİT uyuşturucu tacirlerine yönelik nefes kesen operasyona imza attı. Güvelik birimleri İran uyruklu S.Y. adlı uyuşturucu tacirini durdurarak gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirinin üzerinde yapılan aramada 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Güvenlik birimleri S.Y.'nin şüpheli hareketi üzerinde hastaneye götürdü.

Uyuşturucu tacirinin iç beden muayenesinde midesinde 25 kapsül şeklinde paketlenmiş halde 351 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Van emniyeti ile MİT ortak operasyonunda İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.





Van Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İpekyolu İlçesinde tespiti yapılan bir araçta hassas burun Irmak ile yapılan aramada 101 paket halinde 52 kilo 700 gr eroinin ele geçirilmesini sağladı. L.E. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.