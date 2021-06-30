İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi'nde "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Bir adreste kaçak olarak toplanan atık yağların "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt haline dönüştürülerek depolandığı tespit edildi. Operasyon sonucu 35 bin litre kaçak akaryakıt ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen bir kamyonet ele geçirildi.

İstanbul’da "10 Numara Yağ" operasyonu! 35 bin litre ele geçirildi | Video

Gözaltına alınan ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü haklarında işlem yapılan H.H.E. (21) ve M.C. (52) isimli iki şüpheli yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.