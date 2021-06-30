LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS birincisi henüz belli olmadı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlanmasıyla LGS birincisinin açıklanması bekleniyor…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl LGS'ye 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. İki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurtdışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapılan sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı.

Geçtiğimiz yıl ise LGS'ye yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci katılmıştı. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki bu sayı farkının nedeni ise, 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine yakın yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de geçtiğimiz yıl LGS sınavına girmiş olması gösteriliyor.

Bu yıl LGS'ye giren öğrencilerin sayısının normale dönmesi ise nitelikli liselere kayıt yaptırabilme şansının daha fazla olduğunu gösteriyor.