LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Sekizinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından sadece bir kişi birinci çıkacak. Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarına kavuşan öğrenciler tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almanın peşindeydi. Liselere Geçiş Sınavıyla beraber LGS birincisinin kim olduğu ve tam puan alıp almadığı sorgulanıyor. Peki LGS birincisi kim oldu? 2021 LGS'de kim birinci oldu, tam puan alan var mı?
LGS birincisi henüz belli olmadı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlanmasıyla LGS birincisinin açıklanması bekleniyor…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl LGS'ye 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. İki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurtdışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapılan sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı.
Geçtiğimiz yıl ise LGS'ye yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci katılmıştı. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki bu sayı farkının nedeni ise, 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine yakın yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de geçtiğimiz yıl LGS sınavına girmiş olması gösteriliyor.
Bu yıl LGS'ye giren öğrencilerin sayısının normale dönmesi ise nitelikli liselere kayıt yaptırabilme şansının daha fazla olduğunu gösteriyor.
LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 2021 LGS birincisinin ve kaç kişinin birinci çıktığı henüz netlik kazanmadı.
LGS' ye bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvurdu.
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.
Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.