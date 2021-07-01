İstanbul'dan şoke eden son dakika haberi: Baba ile kızı arasındaki kavga kanlı bitti

Edinilen son dakika bilgisine göre, olay İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı İnönü Mahallesi'nde 29 Haziran Salı günü meydana geldi. Tarakçıoğlu Sokak üzerinde yaşanan olayla ilgili "Bıçakla Yaralama" soruşturması açıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Polislerin tespitlerine ve iddialara göre; bir çocuk annesi olan 20 yaşındaki Sinem Ç. ile babası Ünsal Ç. (41) arasında "Bebek Sevme" nedeniyle tartışma çıktı.

İddialara göre; babasının uyuyan kızını sevmesine izin vermeyen Sinem Ç. ile Ünsal Ç. arasında yaşanan arbede sonucunda baba Ünsal Ç. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan baba, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sinem Ç. ise gözaltına alındı.





"BEBEĞİ UYANDIRMA" TARTIŞMASI...



Şüpheli Sinem Ç. ifadesinde; babasının eve alkollü bir şekilde geldiğini, çocuğunu sevmek istediğini ancak o sırada çocuğunun uyuduğunu ve uyandırılmasını istemediğini söyledi. Şüpheli Sinem Ç., babasıyla aralarında arbede çıktığını, babasının kendisini darp etmek istediğini, bu sırada kendini korumak için eline aldığı bıçağın babasının karnına saplandığını ileri sürdü. Ağır yaralanan ve matbaa işleriyle uğraştığı öğrenilen baba Ünsal Ç.'nin ise yaşanan olaya ilişkin hastanede verdiği ifadesinde; kızının çocuğunu sevmek için odaya girdiği esnada kızının kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen baba Ünsal Ç. kızının mutfaktan aldığı bıçakla kendisini bıçakladığını iddia etti. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi devam ediyor