Hocaların hocası unutulmadı

Bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın en önemli otoritelerinden kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 3. yılında Gülhane Parkı
'ndaki mezarı başında dualarla anıldı. Anma töreni, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
, Üsküdar Belediyesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anmanın ardından, Gülhane Parkı'nda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde "Genç Bilim İnsanları Makale Yarışması Ödül Töreni" de yapıldı. Yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan
burada yaptığı konuşmada, "Fuat hocanın
kişiliği, ilime olan tutkusu, çalışma disiplini ve ülkesine, milletine, ümmete olan bağlılığı herkese örnek olacak nitelikte" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
ise, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı eşsiz çalışmalarla ülkemizin yetiştirdiği dünyanın sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum" mesajını paylaştı. Uluslararası çok sayıda önemli ödüle ve nişana layık görülen Sezgin'in vefatının ardından 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilerek birçok etkinlik gerçekleştirilmişti.