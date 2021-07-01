İstanbul'da köpeğin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldı! Şüpheliler serbest bırakıldı

'OLAYDAN ÖTÜRÜ ÇOK ÜZGÜNÜM'

Gözaltına alınan şüpheliler Fatih A. ve Hüseyin A. emniyette ifade verdi. Şüpheli Fatih A., emniyetteki ifadesinde 'Şikayetçi olan kişi benim komşumdur. Olayın yaşandığı gün ben evde değildim. Köpeğin cinsi pitbul değil, American Staffordshine Terriee cinsidir. Beslenilmesi yasaldır. Ben 15 günlük yavruyken sahiplendim, devamında ise abim Hüseyin bakıyordu. Bu zamana kadar hiçbir insana saldırmamıştı. Kameralarda görünen olayda ısırılan çocuğun yanındaki de benim oğlumdur. Oyun oynarlarken benim oğlumu koruma amaçlı böyle bir harekette bulunmuş olabilir.' diyerek yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti.