İstanbul'da köpeğin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldı! Şüpheliler serbest bırakıldı

Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda geçtiğimiz pazartesi günü bir şahıs, küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.
Ağzında ağızlık dahi bulunmayan köpek 9 yaşındaki Berkay isimli çocuğa saldırdı. Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu, sahibi ve çevredikler kurtarmak için seferber oldu. 9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarılırken hastaneye götürülen çocuğa 30'a yakın dikiş atıldı. Çocuğun ailesinin köpeğin sahibinden şikayetçi olması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.
'OLAYDAN ÖTÜRÜ ÇOK ÜZGÜNÜM'
Gözaltına alınan şüpheliler Fatih A. ve Hüseyin A. emniyette ifade verdi. Şüpheli Fatih A., emniyetteki ifadesinde 'Şikayetçi olan kişi benim komşumdur. Olayın yaşandığı gün ben evde değildim. Köpeğin cinsi pitbul değil, American Staffordshine Terriee cinsidir. Beslenilmesi yasaldır. Ben 15 günlük yavruyken sahiplendim, devamında ise abim Hüseyin bakıyordu. Bu zamana kadar hiçbir insana saldırmamıştı. Kameralarda görünen olayda ısırılan çocuğun yanındaki de benim oğlumdur. Oyun oynarlarken benim oğlumu koruma amaçlı böyle bir harekette bulunmuş olabilir.' diyerek yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Kartal’da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı | Video
'AİLECE GİDİP ÖZÜR DİLEDİK'
Şüpheli Hüseyin A. ise emniyet ifadesinde kardeşinin köpeği yavruyken sahiplendiğini, devamında köpeğe kendisinin baktığını ifade ederek 'Şu ana kadar mahalledeki tüm çocuklarla oyun oynayan bir köpekti. Olay günü köpeğim birden çocuğun sol ayağını ısırınca bem ve komşular köpeği uzaklaştırmaya çalıştık. Annesiyle babası çocuğu hastaneye götürdüler. Ertesi gün biz ailecek komşumuzu ziyarete gittik ve özür diledik. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Köpeğin aşıları tamdır, suçlamaları kabul etmiyorum.' şeklinde konuştu.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye getirilen 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından ise 2 şüpheli de Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan yurt dışına çıkamama ve haftanın belli günü imza atma şartlarına uymak koşuluyla adli kontrolle serbest bırakıldı.