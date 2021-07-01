İzmir'de eşini ve arkadaşını vuran kocanın ifadesi ortaya çıktı! Dehşet anlarını sosyal medyada paylaşmıştı!

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Haziran'da saat 03.30 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü olduğu öğrenilen Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve Y.T. isimli bir kişinin aynı evde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve gelen Okan B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye, daha sonra da eşi S.B.'ye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı.