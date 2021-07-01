Panikleyen İBB bu kez de korsanlığa soyundu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede destan yazdığını ısrarla söylemelerine karşın SABAH, Marine Traffic verilerine göre gemilerin hiç çalışmadığını ortaya koymuştu. Algıyla seçmeni kandırmak amacıyla yapılan paylaşımlar, SABAH'ın haberiyle çöktü.