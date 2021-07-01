SON DAKİKA HABERİ: Babası canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliler buldu



'KAN ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ'

Hastane kamera kayıtlarına ulaşan Özkayran, iddiaya göre, DNA eşleşmesi için alınan kan örneklerinin, Kazım Tekeli'nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K. tarafından değiştirildiğine dair delile ulaştı.

Özkayran'ın bulduğu görüntülerden, Tekeli'nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K.'nin temizlikçi kıyafetiyle kan alınan alana girdiği ileri sürüldü. Diğer bir görüntüde ise alınan kan örnekleri sonuçlarının yer aldığı zarfı bir kişinin aldığı öğrenildi. Özkayran, daha sonra zarfı alan bu kişinin içindeki sonuçları değiştirdiği iddiasıyla, avukatı ile itirazda bulunup, kan örneklerinin İzmir Tıp Kurumu'nda yeniden alınıp, incelenmesini talep etti. Özkayran, elde ettiği delilleri de dosyaya konulmak üzere Yargıtay'a gönderdi.