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Giriş Tarihi: 4.7.2021 08:40

Sevgili öfkesi canından ediyordu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Sevgili öfkesi canından ediyordu

İstanbul'da 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Rovshen Abdykerimov, telefonda sevgilisinin sözlerine öfkelenerek banyo kapısının camına yumruk attı. Geri çekmeye çalıştığı kolu kapının camında asılı kalan Rovshen, ev arkadaşı tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürüldü. Ardından o gece nöbetçi olan tek plastik cerrah Op. Dr. Orkun Uyanık'a danışılarak hastanın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakli sağlandı. Yalnızca derinin tuttuğu kopmuş kola ilk müdahale yapıldı ve ardından 5 saat süren bir operasyonla yerine dikilerek hastanın hayatı kurtarıldı. Bu operasyonun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde plastik cerrahi bölümünde yapılan ilk başarılı kol replantasyonu olduğunu söyleyen Dr. Orkun Uyanık, "Hastanın hayatını ve kolunu kurtarmak için zamana karşı yarıştık, hastamızın durumu şu an gayet iyi ve haftaya taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Cama attığı yumruktan sonrasını hatırlamadığını söyleyen Türkmenistanlı Rovshen Abdykerimov ise, "Beni arkadaşlarım hastaneye getirmiş. Gözlerimi açtığımda ameliyat olmuştum. Şu an çok iyiyim. Doktor bey hayatımı kurtarmış çok teşekkür ediyorum. Kendi ülkemde olsaydım böyle imk&acirc;nlar olmazdı. Burası çok iyi bir hastane. Kız arkadaşım Türkmenistan'da. O da öğrenince çok merak etmiş, sürekli arayıp soruyor" dedi. Çok küçük yaşta anne babasını kaybeden Rovshen, "Yetimhanede büyüdüm. Türkiye'ye geldiğimde önce bir yıl çalışıp para biriktirdim sonra da üniversiteye başladım. Türkiye bana sahip çıktı. Okulumu bitirdikten sonra da ülkeme dönüp öğretmen olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YAPILABİLECEK EN BÜYÜK AMELİYAT
Bu ameliyatın yapılabilecek en büyük ameliyatlardan biri olduğunu söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Orkun Uyanık, "Hastayı ameliyata aldığımızda kolun ve elin 3 ana damarının da kesik olduğu gördük. Bu damarlara kalp damar cerrahi uzmanı Op. Dr. Emre Doğan'ın katkısıyla sol bacaktan alınarak damar yaması yapıldı. Daha sonra koluna doku nakli yapıldı. Operasyon sonrasında hastanın kolunu yakın takibe aldık ve şu an durumu gayet iyi ve haftaya taburcu etmeyi düşünüyoruz. Kolunun fonksiyonlarının yerine gelmesi, hastanın fizik tedaviye cevap vermesi 1 yılı bulacaktır" şeklinde konuştu.

Günümüzde bu tür zor vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından ''A'' grubu özellikli işlemler olarak nitelendirildiğini dile getiren Uyanık, şunları söyledi: "Bunlar başlı başına çok spesifik ameliyatlar. Ayrıca bu ameliyatı Türkiye'de ilk kez yapan, el cerrahisi ve mikrocerrahinin gelişmesinde büyük katkıları olan hocamız Prof. Dr. Türker Özkan'a da teşekkür etmek istiyorum."

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Sevgili öfkesi canından ediyordu
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