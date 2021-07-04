Sevgili öfkesi canından ediyordu

Cama attığı yumruktan sonrasını hatırlamadığını söyleyen Türkmenistanlı Rovshen Abdykerimov ise, "Beni arkadaşlarım hastaneye getirmiş. Gözlerimi açtığımda ameliyat olmuştum. Şu an çok iyiyim. Doktor bey hayatımı kurtarmış çok teşekkür ediyorum. Kendi ülkemde olsaydım böyle imkânlar olmazdı. Burası çok iyi bir hastane. Kız arkadaşım Türkmenistan'da. O da öğrenince çok merak etmiş, sürekli arayıp soruyor" dedi. Çok küçük yaşta anne babasını kaybeden Rovshen, "Yetimhanede büyüdüm. Türkiye'ye geldiğimde önce bir yıl çalışıp para biriktirdim sonra da üniversiteye başladım. Türkiye bana sahip çıktı. Okulumu bitirdikten sonra da ülkeme dönüp öğretmen olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YAPILABİLECEK EN BÜYÜK AMELİYAT

Bu ameliyatın yapılabilecek en büyük ameliyatlardan biri olduğunu söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Orkun Uyanık, "Hastayı ameliyata aldığımızda kolun ve elin 3 ana damarının da kesik olduğu gördük. Bu damarlara kalp damar cerrahi uzmanı Op. Dr. Emre Doğan'ın katkısıyla sol bacaktan alınarak damar yaması yapıldı. Daha sonra koluna doku nakli yapıldı. Operasyon sonrasında hastanın kolunu yakın takibe aldık ve şu an durumu gayet iyi ve haftaya taburcu etmeyi düşünüyoruz. Kolunun fonksiyonlarının yerine gelmesi, hastanın fizik tedaviye cevap vermesi 1 yılı bulacaktır" şeklinde konuştu.

Günümüzde bu tür zor vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından ''A'' grubu özellikli işlemler olarak nitelendirildiğini dile getiren Uyanık, şunları söyledi: "Bunlar başlı başına çok spesifik ameliyatlar. Ayrıca bu ameliyatı Türkiye'de ilk kez yapan, el cerrahisi ve mikrocerrahinin gelişmesinde büyük katkıları olan hocamız Prof. Dr. Türker Özkan'a da teşekkür etmek istiyorum."