Malatya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole uçtu: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

1 POLİS ÖLDÜ, 1 POLİS DE YARALANDI

Kazada polis memurlarından Muzaffer Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Sara Şen ise yaralandı. Yaralı polis memuru Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Muzaffer Aydın'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.