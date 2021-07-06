Gümüşhane'de hafif ticari araç, dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı

Gümüşhane'de merkeze bağlı Aktutan köyünde korkunç bir kaza meydana geldi.
Kent merkezine giden Tanju Gültepe (35) yönetimindeki 29 AAH 684 plakalı hafif ticari araç, Yeşildere köyü Omele mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
6 KİŞİ YARALANDI
Yaklaşık 150 metre mesafe boyunca takla atarak yuvarlanan araç vadideki ağaçlara çarparak dururken, araçta bulunan sürücü Gültepe ile Murat (1) ve Mehmet Emin Gültepe (1), Çiğdem (37), Kuzey (5) ve Araz Cengiz (4) yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.