Gümüşhane'de hafif ticari araç, dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 150 metre mesafe boyunca takla atarak yuvarlanan araç vadideki ağaçlara çarparak dururken, araçta bulunan sürücü Gültepe ile Murat (1) ve Mehmet Emin Gültepe (1), Çiğdem (37), Kuzey (5) ve Araz Cengiz (4) yaralandı.