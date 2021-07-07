İstanbul Kart’ta cami gitti, kalp geldi

Yapılan açıklamada ise yeni İstanbulkartın İstanbulkart Mobil ve diğer mobil bankacılık entegrasyonu yoluyla dijital yükleme kanallarını artırması, QR kod ile ödeme yapabilme seçeneği gibi gelişmeleriyle dijital dönüşüm çalışmaları desteklediği açıklaması yapıldı. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni İstanbulkart Mobil'de faizsiz mikro kredi, bakiye transferi, eksi bakiye, fatura ödeme gibi özelliklerle kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Öte yandan görselleri hızla sosyal medyada yayılan yeni kartların tek renk yerine çeşitli renklerde olması ve kalp konulmasına İBB yönetiminin müdürlüğünü açmak istediği ve eğitimini personeline zorunlu tuttuğu LGBTİ'ye bir gönderme olduğu yönünde eleştirilerin yapılmasına neden oldu.