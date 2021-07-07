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Giriş Tarihi: 7.7.2021 23:19

Rüşvet ve irtikap davasında flaş gelişme! Aksoy’un aralarında bulunduğu 10 sanık serbest

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Rüşvet ve irtikap davasında flaş gelişme! Aksoy’un aralarında bulunduğu 10 sanık serbest

İzmir'de Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘rüşvet ve irtikap’ suçlarından yargılanan CHP’li Menemen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanık adlı kontrol şartıyla tahliye edildi.

CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen CHP'li Serdar Aksoy 'rüşvet ve irtikap' suçlarından tutuklanmış ve başkanlığı düşmüştü. Savcılık, 'rüşvet ve irtikap' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında eski Başkan Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırladı.

Aksoy'un 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aksoy bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sabah 09.00'da başlayan ilk duruşmada 10 sanığın ifadeleri tek tek alındı. Aksoy'un avukatları tahliye istedi. Yaklaşık 12 saat süren dava sonucunda mahkeme heyeti Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Rüşvet ve irtikap davasında flaş gelişme! Aksoy’un aralarında bulunduğu 10 sanık serbest
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