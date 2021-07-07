Rüşvet ve irtikap davasında flaş gelişme! Aksoy’un aralarında bulunduğu 10 sanık serbest

CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen CHP'li Serdar Aksoy 'rüşvet ve irtikap' suçlarından tutuklanmış ve başkanlığı düşmüştü. Savcılık, 'rüşvet ve irtikap' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında eski Başkan Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırladı.

Aksoy'un 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aksoy bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sabah 09.00'da başlayan ilk duruşmada 10 sanığın ifadeleri tek tek alındı. Aksoy'un avukatları tahliye istedi. Yaklaşık 12 saat süren dava sonucunda mahkeme heyeti Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.