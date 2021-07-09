Adana’da eski sevgili kabusu! Özel fotoğraflarıyla tehdit etti...

'ZORLA BİRLİKTELİK TEKLİF EDİP 3 BİN TL PARA İSTEDİ'

M.Ç.'nin sürekli birlikte olmak için mesaj gönderdiğini, kimi zaman da para istediğini ileri süren A.M., "Birlikte olmak istiyor. En son 3 bin TL istedi. Buluşmak istiyor, gelemeyeceğimi söyleyince beni komşularıma rezil etmekle tehdit ediyor. İş arkadaşlarımla da tehdit edip fotoğraflarımı, konuşmalarımı atacağını söylüyor. Şu an bu adam beni zor durumda bırakmak için tanıdığım herkesle iletişime geçiyor. Korkuyorum. Aileme yaklaşmasını istemiyorum. Türkiye'deki kadın cinayetlerinin bir yenisi olmak istemiyorum, öldürülmekten korkuyorum. Beni bu adamdan kurtarın" diye konuştu.