Kırşehirliler demokrasi nöbetinde buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kırşehir'de kortej yürüyüşü ve Cacabey Meydanında düzenlenen programla devam etti. Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımının sahne aldığı programda kahramanlık türküleri ve şiirler okundu. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile demokrasi nöbetine katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen programla da gençler Vali İbrahim Akın'a sancak teslim etti. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda halk tarafından takip edilmesi sonrası kahramanlık türkülerinin söylenmesi ve şiirlerin okunması ile yerini demokrasi nöbetine bıraktı.