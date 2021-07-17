Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel: “Türk milleti ihanetlere izin vermeyecek”

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Valiliği ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü Anma Etkinlikleri kapsamında İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" törenine katıldı. Prof. Dr. Tuncel: "Bu süreçleri iyi anlamak ve anlatmak, milletimizin varoluşu ve istikbali için çok önemlidir. Tanka gövdesini, kurşuna göğsünü siper eden aziz Türk milleti, bu tür ihanetlere asla ve asla izin vermeyecektir" dedi.

AMAÇLARI MİLLETİMİZİ PARÇALAMAK

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel konuşmada, ülkenin yakın tarihinde şahitlik ettiğimiz en kritik ve tehlikeli girişimin bertaraf edilişini ve milletimizin gösterdiği duruşun gururla ve ibretle hatırlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tuncel, "Geldiğimiz nokta; hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz ve bu tehlikelere karşı demokrasimize sahip çıkmak üzere, milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizin önemini kavradığımızın bir göstergesidir. Milletimizi farklı amaçlarla parçalamak gayesinde olanların, geçen zaman içinde farklı kisvelerle karşımıza çıktığını görüyoruz." dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ"

15 Temmuz hain darbe girişiminin insanların masum ve ulvi duygularını kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir başkaldırma girişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuncel, "Bu güçler, yaşadığımız hain girişimi gerçekleştirmek için yıllarca planlar yaparak; eğitim, emniyet, ordu ve siyaset başta olmak üzere devletin kurumlarına sızmayı başarmışlardır. Çok açıktır ki; bu denli büyük bir organizasyonun bazı küresel güç odaklarının desteği ve yönlendirmesi olmaksızın yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla bu güçlerin amacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık ateşi ile başlattığı milli mücadele sonucu gerçekleştirdiği kazanımları geri almak çabasından başka bir şey değildir. Bu da bize millet olarak her zaman uyanık ve birlik, beraberlik içinde olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır."

"ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Rektör Tuncel konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Bulunduğumuz coğrafyada varlığımız, hürriyetimiz ve demokrasimiz için milli mücadele ruhundan uzaklaşmadan her daim milletimize, özellikle gençlerimize sahip çıkmak, insanî, dinî, ahlâkî, ekonomik, sosyal ve hukukî alanlarda sömürülmesine ve istismar edilmesine izin vermemektir. Onun için çok yakın zamanda olan bu hain planı iyi anlamak ve analizini yapmak bizlerin üniversite olarak sosyal bir sorumluluğudur. Aziz milletimiz her zaman sağduyu göstererek bağımsızlık, özgürlük, milli birlik ve beraberliği tercih etmiştir. Tanka gövdesini, kurşuna göğsünü siper eden aziz Türk Milleti, bu tür ihanetlere asla ve asla izin vermeyecektir. 15 Temmuz Şehitlerimiz ile birlikte, vatanı için hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."