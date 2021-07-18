Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "30 noktada ücretsiz kesim ve 3 noktada satış yeri bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle önlemlerimizi aldık. Her şey Akdeniz'in huzur ve mutluluğu için" dedi.

"30 NOKTADA KESİM, 3 NOKTADA SATIŞ YERLERİMİZ HAZIR"

Kurban Bayramı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Akdeniz'de ücretsiz kurban kesim ve satış yerlerini halkımızın hizmetine açıyoruz. Bayram boyunca dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız için, sağlık ve hijyen koşullarına uygun 30 ayrı noktada kurban kesim yeri ile 3 noktada kurban satış alanı hazırladık. Tüm bu noktalara belediyemizin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından erişebilirsiniz" diye konuştu.

"BİR DAHA ASLA AYRI KALMAYACAĞIMIZ BAYRAMLAR YAŞAYALIM"

Bayram namazı sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikram edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Gültak, "Malumunuz, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı sevdiklerimizden ayrı düştük. Bu süreç bizlere birlik ve beraberlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Temennimiz bir daha asla ayrı kalmayacağımız nice bayramlarımızın olmasıdır. Vatandaşlarımızdan ricamız da bu salgın sürecinde tedbiri asla elden bırakmamalarıdır" dedi.

"DOĞAYA ZARARI OLMAYAN POŞETLERLE HİZMETİMİZ SÜRECEK"

Başkan Gültak, belediye olarak salgına ilişkin önlemleri de aldıklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız noktalarda ateş ölçer ile kontrollü şekilde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edecek. Maske, mesafe, hijyen denetimleri tüm alanlarda sağlanmış durumda. Öte yandan kentimizin sıcak olması sebebiyle vatandaşlarımız, hazırladığımız çadırların altında bekleyebilecek ve 10'ar kişilik gruplar halinde kesim alanlarına dahil olabilecekler. Doğaya zararı olmayan poşetlerle de kurban kesimi sonrası vatandaşımıza hizmetimiz sürecek" şeklinde konuştu.

"BAYRAMLAR, KUCAKLAŞMAK İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLARDIR"

Bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, birlik ve daha sıkı kucaklaşmak için çok önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Başkan Gültak, "Böylesi önemli günlerde bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz etrafında bir olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta saygıdeğer Şehit Ailelerimiz, Akdeniz ve Mersinli vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Türkiye'nin ve İslam Âlemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik eder, bayramımızın bütün insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" diye konuştu.