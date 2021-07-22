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Giriş Tarihi: 22.7.2021 23:16 Son Güncelleme: 22.7.2021 23:23

Gaziantep'te sokak ortasında infaz! Öldürülen şahsın köpeği, başından ayrılmadı

İHA
Gaziantep'te sokak ortasında infaz! Öldürülen şahsın köpeği, başından ayrılmadı

Gaziantep’te köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi husumetlisi tarafından sokak ortasında kafasına sıkılarak öldürüldü. Öldürülen şahsın köpeğinin, sahibinin cenazesinin başından uzun süre ayrılmaması dikkat çekti. Durmaz’ın cesedinin cenaze aracına alınmasını dikkatle izleyen köpeğe polisler su verdi. Kimsesiz kalan köpek Gaziantep Hayvan Bahçesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Olay, Osmangazi Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde dogo cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) bir süre köpeğini gezdirdikten sonra Gaziantep Üniversitesi önüne geldi. Üniversitenin ön giriş kapısına geldiği esnada yanında ticari bir araç duran Durmaz'ın üzerine araç içinden ateş açıldı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Açılan ateş sonucu başından vurulan Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz'a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Durmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından yol trafiğe kapatılırken polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Durmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



KÖPEK, SAHİBİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Durmaz'ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması esnasında sürekli sahibini seyreden köpekle polis ekipleri ilgilendi. Durmaz'ın cesedinin cenaze aracına alınmasını dikkatle izleyen köpeğe polisler su verdi. Kimsesiz kalan köpek Gaziantep Hayvan Bahçesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

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Gaziantep'te sokak ortasında infaz! Öldürülen şahsın köpeği, başından ayrılmadı
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