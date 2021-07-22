Otoyollar ve toplu taşıma kaç gün daha ücretsiz olacak? Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram öncesi yaptığı açıklamalarda Arife gününün tam gün tatil edileceğini duyurmuş, bu kapsamda bayram tatili süresi 9 gün olarak duyurulmuştu. Ardından bu süre zarfında otobüs, metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Vatandaşlar bayram boyunca ücretsiz olan toplu taşıma kaç gün daha ücretsiz olacak diye merak ediyor. Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi sorusunun yanıtı haberimizde.

TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN DAHA ÜCRETSİZ OLACAK?

Bayramın ilk günü olan 20 Temmuz Salı gününden itibaren otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray gibi toplu taşıma araçları, otoyollar ve köprüler ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Bayrama özel ücretsiz ulaşım hakkı bayramın son günü olan 23 Temmuz Cuma günü gece yarısı son bulacak.