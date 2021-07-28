Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti! Acılı aile damatlarına saldırdı

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Damla A. (23) akşam saatlerinde bir yıllık eşi Mehmet A. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eşinin yanından ayrılarak başka bir odaya giden bir çocuk annesi kadın, evde bulunan tabancayla canına kıydı.