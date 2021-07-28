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Giriş Tarihi: 28.7.2021 23:56

Şanlıurfa'da feci kazada 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da feci kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da kırmızı ışıkta geçen aracın, bir başka otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolu cezaevi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil Cezaevi Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücü Cezaevi Caddesi'nden şehir merkezi istikametine geçmek istediği sırada, Akçakale-Şanlıurfa yolu üzerinde seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 63 YK 949 plakalı otomobil kontrolden çıkarak taşlık alana savruldu. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, 1 çocuk otomobilde sıkıştı.


Olayı gören sürücüler, bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda çocuk sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Şanlıurfa'da feci kazada 4 kişi yaralandı
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