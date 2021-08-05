Av sezonu ne zaman başlıyor? 2021 Av sezonu açılış ve kapanış tarihleri belli oldu!

Av sezonu ne zaman başlıyor sorusu, Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı sonrasında merak konusu oldu. Bu yılki av sezonuna ilişkin kararlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı'nda alındı. Av sezonu ile ilgili alınan kararlar, kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle, 2021-2022 av sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, av sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, av sezonu açılış ve kapanış tarihleri 2021