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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:57 Son Güncelleme: 5.8.2021 08:57

Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır? Elektrik aktivasyonlu yangın söndürme topu ne işe yarar, etki alanı nedir?

Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır? Elektrik aktivasyonlu yangın söndürme topu ne işe yarar, etki alanı nedir?

Yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından alternatif yangın söndürme yöntemleri gündeme geldi. Bu tekniklerden biri olan yangın söndürme bombası ve topu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. “Yangın söndürme tüpü nedir, nasıl kullanılır ve çalışır?” sorularıyla incelenen bu araç, taşınabilir ve hızlı çalışan bir mekanizmaya sahiptir. Elektrik aktivasyonlu yangın söndürme topu ne işe yarar, etki alanı nedir? İşte fireball yangın bombası hakkında merak edilenler.

İngilizce adı fireball olan ve dilimize yangın söndürme topu olarak geçen bu cihaz, kısa süre içerisinde yangını söndürme özelliğine sahiptir. Yangın söndürme tüpleri kadar etkili olan bu cihazlar, "Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır, etki alanı nedir?" sorusuyla gündeme geliyor. Elektrik aktivasyonlu yangın söndürme topu ne işe yarar diye merak edenler için ayrıntılı bilgi haberimizde.

YANGIN SÖNDÜRME TOPU NEDİR?

Küçük yangınları saniyeler içerisinde durduran fireball (yangın topu) basınçsız strafor bir mekanizmadan oluşur. Küçük oluşu nedeniyle yangın tüplerine göre daha kolay taşınabilir ve yangına müdahaleyi kolaylaştırır.

YANGIN SÖNDÜRME TOPU NASIL ÇALIŞIR?

Alevle temas ettikten 3 ile 5 saniye sonra patlayan yangın topu, saniyeler içinde yangını söndürür. Tek bir top açık alanda 3 metreküplük alana etki eden yangınları söndürmeye yeter. Elektrik aktivasyonlu çalışan bu toplar

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Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır? Elektrik aktivasyonlu yangın söndürme topu ne işe yarar, etki alanı nedir?
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