2. Abdulhamit’in torunu konuştu: ’Babamın en büyük arzusuydu’





Bu haliyle seyahat edemiyordu belki ama bir gün Türk vatandaşlığını alıp Türkiye'ye geri dönebilmeyi umut ediyordu" ifadelerini kullandı. Osmanoğlu, babası Ertuğrul Efendi'nin 1994'te vefat ettiğini belirterek "Ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi, kardeşini de göremedi. Bu en büyük arzusuydu" dedi.