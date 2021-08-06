2. Abdulhamit’in torunu konuştu: ’Babamın en büyük arzusuydu’

Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu, hakkında çok az bilginin bulunduğu babası Necip Ertuğrul Osmanoğlu başta olmak üzere, uzun yıllar hiç görmediği akrabalarıyla ilk görüşmesi, Türkiye'ye gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmasına ilişkin Anadolu Ajansı'na konuştu.
İlk defa bir basın kuruluşuna röportaj veren 72 yaşındaki Şehzade Selim Efendi, dedesi Şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi'nin 1924'te Türkiye'den ayrıldıktan sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini, babası Necip Ertuğrul (Ali Abdulkadir) Osmanoğlu ve amcası Alaedin Kadir Efendi'nin burada büyüdüklerini, dedesinin daha sonra Türkiye'ye yakın olmak istediği için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya taşındığını ve 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın etkili olduğu yıllarda bu şehirde hayatını kaybettiğini anlattı.
İKAMET BELGESİYLE...
Osmanoğlu, bu olayın ardından babasının tıp eğitimi almak üzere Viyana'ya geldiğini, o dönemde pasaportu olmayan ve vatandaşlığı bulunmayan kişilerin kullandığı "Nansen Pasaportu" adı verilen belgeyle Avusturya'da ikamet ettiğini söyledi.
Avusturya'da yetkililerin, babasına vatandaş olması için sıklıkla teklifte bulunduğunu ancak babasının bunu vefatına kısa bir süre kalana kadar reddettiğini belirten Osmanoğlu, "Vatandaşlık teklifini kabul etmediğini ve ülkesiz olarak kalmayı tercih ettiğini bana anlatmıştı.
Bu haliyle seyahat edemiyordu belki ama bir gün Türk vatandaşlığını alıp Türkiye'ye geri dönebilmeyi umut ediyordu" ifadelerini kullandı. Osmanoğlu, babası Ertuğrul Efendi'nin 1994'te vefat ettiğini belirterek "Ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi, kardeşini de göremedi. Bu en büyük arzusuydu" dedi.
Osmanoğlu, Erdoğan'ın davetiyle İkinci Abdülhamid'in soyundan gelen hanedan mensuplarıyla Konya'da bir araya geldiklerini belirterek 3 gün süren buluşmada kendilerine hem Erdoğan'ın hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem de Konyalıların yakın ilgi gösterdiklerini, bundan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.