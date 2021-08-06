Eski koca dehşeti

BURSA Nilüfer
'de yaşayan 1 çocuk annesi Gülfem Ay (32), önceki gün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra marketten çıktığında, yolun karşısında eski eşi İbrahim S
.'nin (44) beklediğini gördü. Hızla uzaklaşmak isteyen Gülfem Ay, ısrarla kendisiyle konuşmak isteyen eski eşinin talebini geri çevirdi. Bunun üzerine üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran İbrahim S., genç kadını kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Başına ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz kadın, hayati tehlikeyi atlatamadı. Yakalanan İbrahim S., "2017'de evlendik ve bir oğlumuz oldu. 2018'de boşanmaya karar verdik. Boşanıp eski eşime döndüm. Bir süre sonra yeniden Gülfem'le görüşmek istedim ama o bana başkasıyla evleneceğini söyledi. Olay günü de bunu konuşmak için gittim. Konuşmayı kabul etmeyince vurdum" dediği öğrenildi.