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Giriş Tarihi: 6.8.2021

Muhit’ten 950’nci yıla özel sayı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhit’ten 950’nci yıla özel sayı

Turkuvaz Medya Grubu’nun aylık yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi Muhit, Anadolu’yu Türk yurdu kılacak yürüyüşün anahtarı Malazgirt’in 950’nci yılı nedeniyle son sayısını Selçuklular’a ayırdı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020'de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu ağustos sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Temmuz sayısında Büyük Türkistan dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da Selçuklular dosyasıyla okuru selamlıyor. Hazırladığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, ağustos sayısında da kitap hacminde bir dosyayla Selçuklular'ı sayfalarına taşıyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Selçuklular dosyası, Cihan Piyadeoğlu'nun "Selçuklular: Selçuk Bey'den Sultan Sencer'e" başlıklı yazısıyla açılıyor. Piyadeoğlu'nu, "Malazgirt Savaşı: Türkiye'nin Oluşum Sürecinin En Büyük Adımı" başlıklı yazısıyla Haşim Şahin izliyor: "Malazgirt Savaşı pek çok tarihçi tarafından 'Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş' olarak kabul edilse de Türklerin Anadolu'ya ilk gelişi Batı Hun dönemine kadar götürülür."

DOLU DOLU
Dosya, Seyfullah Kara'nın "Selçuklular ve İslamiyet", Pınar Kaya Tan'ın "Selçuklular, Hasan Sabbâh ve Bâtınîler", Aydın Usta'nın "Selçuklular ve Haçlılar", Erkan Göksu'nun "Türkiye Selçuklu Devleti", Tülay Metin'in "Selçuklu Şehirleri", Ahmet Ocak'ın "Nizâmiye Medreseleri", Muhsin Macit'in "Selçuklular Devri'nde Türkçe", Muharrem Kesik'in "Türkiye Selçuklu Devleti'nde Hükümdar, Saray, Taht ve Hakimiyet" ve Hamza Gündoğdu'nun "Türkiye Selçukluları'nda Cami, Mescit ve Türbeler" başlıklı yazılarıyla devam ediyor. Ahmet Çaycı, Anadolu Selçuklu saray mimarisini; Osman Avşar, Anadolu Selçuklu kervansaraylarını; Ayten Altıntaş, Anadolu Selçukluları'ndaki tıbbi gelişmeleri; Sevinç Gök, Selçuklu çini ve seramiklerini; Ali Nihat Kundak ise Selçuklu minyatür sanatını yazıyor.

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Muhit’ten 950’nci yıla özel sayı
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