KONYA Meram
'da, aynı aileden 4'ü kadın 7 kişiyi öldürülen 33 yaşındaki katil zanlısı Mehmet Altun
, önceki gün Bozkır
ilçesine bağlı Üçpınar mahallesinde bir mezarlıkta yakalandı. 5 gün boyunca kırsal alanda geceleyen ve ihtiyaçlarını doğadan bulduğu yiyeceklerle karşılayan Altun, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Katil zanlısı Altun'un cinayeti neden işlediği de ortaya çıktı. Daha önce iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle aralarında ablası ve eniştesinin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, soruşturma aşamasında 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Altun'un da bu durumdan olumsuz etkilenen ailesi ile ilgili konuşmak için oraya gittiği ifade edildi. Altun, üzerinde "Önceki dosyalarda tutuklu bulunan kişiler hakkında şikâyetimden vazgeçtim" yazan kendisinin hazırlamış olduğu uzlaştırma evraklarını imzalamalarını istediğini, ancak ailenin tepki gösterip üzerine yürümesi üzerine tabancasını çıkarıp art arda tetiğe bastığını anlattı. Altun'un ifadesinde "Öldürme kastım yoktu. Tabancamı da yanıma tedbir amaçlı almıştım. Delil bırakmamak için evi ateşe verdim" dediği de vurgulandı.